Sur Hautes instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales « FAR », le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, accompagné d’une importante délégation militaire, s’est rendu en Israël en vue de participer à la 1ère Conférence internationale sur l’innovation de Défense “CII”, qui se tiendra du 12 au 15 septembre courant, à Tel Aviv en Israël, indique un communiqué de l’Etat-major général des FAR.

La participation à cette Conférence internationale, destinée à plusieurs chefs d’armée et aux Agences de l’innovation de Défense, s’inscrit dans un cadre multilatéral visant à promouvoir l’échange de savoirs et de savoir-faire entre les armées participantes. Elle vise également à poser les bases d’une collaboration solide dans le domaine de la défense multidimensionnelle et de l’innovation militaire, précise-t-on de même source.

En marge de la Conférence, des entretiens et rencontres officielles sont prévus entre l’Inspecteur Général des FAR et les autorités de Défense israélienne, selon le communiqué