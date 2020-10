L’ASMEX a signé, ce mercredi 14 octobre 2020, une convention de partenariat avec le Projet de Promotion de l’Economie et Développement Local (PEDEL) de la coopération allemande GIZ et SWISS Import Promotion Programme (SIPPO). Ce partenariat porte sur l’appui des groupements d’intérêts économiques (GIE) de producteurs de dattes pour renforcer la commercialisation des dattes de Zagora et permettre leur promotion au niveau national et international.

Les trois partenaires mettent ainsi à la disposition des producteurs tous leurs moyens techniques et leurs réseaux, leur assurant ainsi un accompagnement global pour le renforcement de leurs capacités de gestion et de commercialisation aux niveaux national et international. L’objectif final étant l’augmentation de la performance économique des GIE et la commercialisation des dattes de la province à travers les circuits modernes de distribution au Maroc et à l’étranger. Cela contribuera à l’augmentation des revenus des groupements d’intérêts économiques de producteurs de dattes et à la création de nouveaux emplois locaux.

L’accompagnement qui sera assuré par l’ASMEX et ses partenaires, la GIZ et SIPPO, se décline sous forme de formation et de coaching sur la gestion et la commercialisation ; la facilitation et le renforcement des liens d’affaires avec des acheteurs de la grande distribution au niveau national ainsi que la sensibilisation et la formation sur les spécificités des marchés internationaux en termes de commercialisation et d’exportation. Par ailleurs, les GIE seront préparés et conseillés pour la participation aux foires internationales et profiteront de la facilitation des liens d’affaires avec des acheteurs au niveau international. Ils auront également accès à un appui au réseautage avec des acteurs publics et privés clés et à la création de relations d’affaires avec les membres de l’ASMEX et des partenaires commerciaux internationaux. L’appui à l’échange d’expériences entre GIE et l’intégration des autres acteurs publics et privés dans la promotion de la chaîne de valeur dattes leur permettront en plus de s’approprier les démarches et de prendre progressivement le lead.

« Ce partenariat avec la GIZ et SIPPO est très prometteur et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de l’ASMEX pour le développement et la valorisation de l’offre exportable nationale. Nous agirons ainsi en amont, aux côtés des GIE et de leurs membres pour leur faciliter l’accès à un réseau considérable de partenaires commerciaux potentiels à travers nos membres et nos partenaires publics et privés nationaux et internationaux », souligne Hassan Sentissi Idrissi, président de l’ASMEX.

L’Association marocaine des exportateurs offre ainsi de nouvelles perspectives de développement et de croissance aux coopératives productrices de dattes à Zagora.

Pour sa part, Didier Krumm, directeur de Swisscontact Maroc note que : « Le programme SIPPO est décliné en trois phases de quatre ans chacune pendant lesquelles nous aiderons les GIE à mieux s’organiser et à rationaliser la collecte, le conditionnement et le commercial. L’ASMEX partenaire de SIPPO a une stratégie et une vision en parfaite harmonie avec nos projets notamment pour les produits du terroir et les produits bio ».

Concrètement, le projet a déjà été initié sur le terrain en Décembre dernier à travers une mission de prospection du marché français effectuée par les trois partenaires en marge du salon Food Ingrédients à Paris ainsi qu’une activité de suivi matérialisée par un atelier de formation sur le Marketing et la commercialisation des produits de terroir en

Europe organisé en Février à Zagora au bénéfice des opérateurs concernés de la région et notamment les GIE des dattes ; « Ce projet sera bénéfique à tout l’écosystème des dattes à Zagora. Nous ne sommes qu’au début de cette dynamique concrète et prometteuse qui touchera par la suite d’autres productions et d’autres régions du Maroc », explique Larbi Bourabaa, représentant de SIPPO au Maroc.

Concrètement, la coopération a déjà été initié sur le terrain en septembre dernier par une visite de prospection des trois partenaires. « Ce projet sera bénéfique à tout l’écosystème des dattes à Zagora. Nous ne sommes qu’au début de cette dynamique très prometteuse qui touchera par la suite d’autres productions et d’autres régions du Maroc », explique Larbi Bourabaâ, représentant de SIPPO au Maroc.

En effet, le partenariat se concentre dans un premier temps sur la chaîne de valeur des dattes de Zagora mais par la suite, une extension de la coopération dans d’autres chaînes de valeur et d’autres provinces est envisagée, avec notamment l’eau de rose à Tinghir et le safran à Azilal.

Le projet PEDEL, partenariat entre le Ministère de l’Intérieur du Maroc et la coopération allemande, mis en oeuvre par la GIZ pour le compte du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), appuie depuis 2015 la chaîne de valeur dattes à Zagora avec ses partenaires clés, la Province de Zagora, le Conseil Provincial, l’ANDZOA et l’ORMVAO.

« Grâce à l’appui du projet PEDEL et de ses partenaires au niveau provincial, les GIE de dattes de Zagora ont développé leurs capacités de gestion, amélioré la qualité de leur produit et accédé aux canaux de distribution modernes au niveau national. A travers la coopération avec l’ASMEX et SIPPO, ces résultats très prometteurs vont être développés et de nouveaux marchés lucratifs au niveau international vont être ciblés, offrant de nouvelles perspectives d’amélioration de revenus pour les producteurs de dattes de Zagora et de création d’emplois locaux », précise Frank von Glasenapp, conseiller technique principal GIZ du projet PEDEL.

A noter que la province de Zagora est connue pour la qualité et la diversité de sa production de dattes avec environ 63.000 tonnes en 2019 (Khalte, Jihal, Boufgous, Bouskri, Bousthami…). La commercialisation dans les grands centres de consommation, les circuits modernes de distribution et l’exportation représentent d’intéressantes opportunités à développer pour permettre d’atteindre le plein potentiel de la chaîne de valeur.

Par ailleurs, le potentiel de développement et de création de richesse est important et les conditions favorables existantes sont encourageantes : La demande de dattes marocaines au niveau national n’est pas encore couverte, les GIE se professionnalisent avec notamment l’appui du PEDEL et ses partenaires, la Province de Zagora, le Conseil Provincial, l’ANDZOA et l’ORMVAO, les liens d’affaires créés entre GIE et l’enseigne Carrefour depuis 2018 sont un modèle à développer et les acteurs clés de la province sont mobilisés.