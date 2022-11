L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et le Programme suisse de promotion des importations (Swiss Import Promotion Program – SIPPO) ont fixé les priorités pour 2023 et ce, lors du rendez-vous annuel du Country Coordination Committee (CCC) dudit programme, tenu récemment à Casablanca.

Il s’agit, entre autres, de l’élargissement du champ d’action de l’ASMEX à d’autres produits de terroir sous encadrés, de la diversification des marchés et des produits durables, de la digitalisation des process au niveau des entreprises marocaines et de la sensibilisation des entreprises sur les enjeux de la durabilité, indique l’Association dans un communiqué.

Cette rencontre a réuni les représentants des différents groupements professionnels partenaires du programme au Maroc, à savoir l’ASMEX, la FENIP (Fédération Nationale des Industries de la Pêche) et l’AMITH (Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement), qui ont présenté leur bilan de la première année de la phase 2 du programme SIPPO et ont partagé leur vision, leur feuille de route et leurs objectifs et actions pour les 4 prochaines années.

Cette phase 2 se caractérise par les mots-clés: durabilité, digitalisation, développement des synergies avec focus sur de nouveaux marchés européens en plus du marché suisse.

Engagée depuis toujours pour la promotion des exportations et offres de services au profit de ses membres, l’ASMEX a pu, en partenariat avec SIPPO, réaliser des avancées considérables en matière d’intégration des coopératives féminines opérant dans des zones éloignées du Maroc.

L’Association a, à cet effet, noté plusieurs réalisations. Il s’agit de la convention de coopération ASMEX, SIPPO & GIZ pour intégrer dans le réseau de l’ASMEX des coopératives féminines opérantes dans des zones excentriques du Maroc dans les produits de terroir à savoir le safran bio et les roses séchées et dérivées (huile essentielle, eau de rose etc).

Il est aussi question du déploiement, avec l’appui d’un expert SIPPO, d’une grille de sélection, et de catégorisation des coopératives et des entreprises prêtes à l’export, outre l’organisation d’un atelier à Agadir pour former et orienter les petites et moyennes entreprises (PME) et coopératives sur la participation aux salons internationaux dans leur version digitale.