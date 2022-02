Mutandis SCA a annoncé, jeudi, avoir clôturé avec succès son augmentation de capital en bourse d’un montant de 300 millions de dirhams (MDH). La demande (montant souscrit) a dépassé les 2,05 milliards de dirhams (MMDH), soit un taux de satisfaction de 14,63% (rapport entre le nombre d’actions attribuées et le nombre d’actions demandées), indique Mutandis SCA dans un communiqué sur les résultats définitifs de cette opération.

Le nombre de souscripteurs ayant participé à l’opération s’est élevé à 3.357 de 12 régions et de 15 différentes nationalités, ajoute la même source. Par qualité de souscripteurs, les institutionnels ont souscrit pour plus de 1,59 MMDH, soit 6.630.081 actions demandées (163 souscripteurs avec un taux de satisfaction de la demande de 7,92%), les personnes morales pour 86,1 MDH, soit 358.777 actions demandées (64 souscripteurs et taux de satisfaction de 11,84%) et les personnes physiques pour 372,81 MDH (3.130 souscripteurs avec un taux de satisfaction de 43,93%).