Dans une Tribune parvenue à Infomédiaire Maroc, intitulée ‘‘L’Australie : le package parfait pour les étudiants marocains’’, l’Ambassadeur d’Australie au Maroc, Michael Cutts, explique pourquoi les étudiant qui envisagent de poursuivre ou de commencer vos études en langue anglaise à l’étranger devraient certainement se renseigner sur l’Australie.

‘‘La combinaison du peuple australien, du lieu et de l’offre éducative forme l’alliance parfaite pour que les étudiants marocains découvrent leur avenir brillant.

Les étudiants internationaux choisissent l’Australie pour sa réputation de pays sûr où il fait bon vivre. Les rues et les espaces publics des villes australiennes procurent un réel sentiment de sécurité et de liberté que l’on ne trouve pas toujours dans d’autres parties du monde. Les étudiants marocains seront certainement envoûtés par les villes australiennes qui affichent l’un des taux de criminalité les plus faibles au monde. L’Australie vous procure une expérience dépaysante, mais également un environnement accueillant, inclusif et favorable où, comme au Maroc, le soleil et les belles plages sont au rendez-vous.

L’Australie possède un héritage extraordinaire d’innovation, allant de la recherche et du développement (par exemple, le Wi-Fi, la pénicilline et l’enregistreur de vol, aussi appelé boîte noire), aux progrès de la technologie de l’éducation et à un effort soutenu pour inspirer l’esprit d’entreprise chez les diplômés de toutes les disciplines d’études. Des atouts majeurs qui ne cesseront de fasciner les étudiants marocains.

Les étudiants internationaux qui ont choisi l’Australie bénéficient d’opportunités et d’expériences d’apprentissage uniques, grâce à notre environnement naturel propre, sûr et diversifié. Avec quatre villes australiennes classées dans le top 10 des villes les plus agréables à vivre au monde, l’Australie offre aux étudiants internationaux des soins de santé, des transports, des infrastructures et un mode de vie de qualité. Les étudiants disposent d’un large choix d’endroits à travers l’Australie pour poursuivre leurs études et une variété d’options d’hébergement leur sont disponibles, y compris des logements d’étudiants, des familles d’accueil australiennes et des maisons de location privées. Une chose est sûre, l’hospitalité marocaine ne vous manquera pas.

L’Australie s’est forgée une réputation fiable en tant que leader mondial de l’éducation, de la formation et de la recherche en offrant des qualifications transférables et reconnues à l’échelle internationale. Elle est donc devenue l’une des destinations d’études les plus prisées des étudiants étrangers.

Dans les domaines des sciences de la vie et de la biomédecine, l’Australie abrite quatre des 25 plus grands clusters d’innovation et des sciences de la vie au monde. Il s’agit de clusters structurés autour des universités et impliquant les hôpitaux et les entreprises dans la commercialisation de la recherche. En Australie, ces clusters des sciences de la vie et de la biomédecine se trouvent à Melbourne, Sydney, Perth et Brisbane (classés respectivement 4ème, 7ème, 17ème et 25ème au monde), le cluster de Melbourne étant classé derrière San Francisco, Boston et New York.

Soixante-dix ans d’éducation internationale en Australie ont permis de créer un réseau international de plus de 2,5 millions de lauréats. Nos anciens étudiants ont des liens personnels et professionnels à long terme avec l’Australie, tant au niveau individuel, commercial et gouvernemental. L’offre éducative de l’Australie et ses gens et lieux incroyables se combinent pour raconter une histoire australienne unique, construite avec nos étudiants, diplômés, familles et partenaires du monde entier. L’Australie et le Maroc sont deux antipodes géographiques qui se rapprochent tout de même par leur diversité culturelle et leur histoire fascinante.

L’Australie est fière de sa diversité. Des étudiants de 193 pays ont été accueillis dans notre communauté dynamique et multiculturelle qui inclue des Australiens s’identifiant à plus de 270 origines. Notre communauté multiculturelle soutient les étudiants internationaux et célèbre la diversité culturelle par le biais de programmes, d’événements et de festivals exceptionnels.

L’Australie obtient constamment d’excellents résultats en matière de mesures globales de la qualité de recherche, de la qualité de vie, de la satisfaction des apprenants et des résultats obtenus sur le plan de l’emploi. Les étudiants bénéficient de diplômes reconnus au niveau international, en plus de compétences, de connaissances et de l’expérience nécessaires pour atteindre une pleine réussite dans leurs vie personnelle et professionnelle sur la scène mondiale. Les futurs leaders marocains y trouveront certainement leur bonheur.

Selon Times Higher Education, 95% des universités australiennes sont classées parmi les meilleures universités du monde. En outre, les classements mondiaux QS placent cinq universités australiennes dans le top 50 mondial, tandis que sept universités australiennes sont dans le top 100 général. L’Australie compte plus de 9000 accords et partenariats avec des universités du monde entier, et le gouvernement australien finance des programmes ciblés pour soutenir les liens pratiques entre la recherche universitaire et l’industrie.

Pour avoir un avant-goût de cette offre, le gouvernement australien propose, une collection gratuite de cours en ligne : « 2022 Study Australia Masterclasses series », une série d’événements en direct, du 7 au 17 février 2022, dispensés par des universitaires australiens de renommée mondiale et couvrant tout un éventail de sujets d’importance universelle. Les inscriptions à ces Masterclasses en direct 2022 sont désormais ouvertes, avec la programmation académique mettant en vedette plusieurs universitaires australiens reconnus à l’échelle internationale, y compris les lauréats du prix Nobel, le professeur Barry Marshall et le professeur Brian Schmidt AC. Les sujets des Masterclasses vont de l’hydrogène et de l’alimentation durable à l’expansion de l’univers et à la recherche sur les maladies infectieuses.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter www.studyaustralia.gov.au; Masterclasses (studyaustralia.gov.au).

Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien: Study Australia Expo 2020 (vfairs.com): https://studyaustraliaexpo2020.vfairs.com/en/masterclass-series/#registerform’’