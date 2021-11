La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) procédera, mercredi prochain, à la mise en service de la troisième voie du PK60 au PK69+500 de l’autoroute de contournement de Casablanca.

« Dans le cadre du projet structurant d’élargissement à 2×3 voies de l’autoroute Casablanca – Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) procédera, le 24 novembre 2021, à la mise en service de la troisième voie du PK60 au PK69+500 de l’autoroute de contournement de Casablanca », indique ADM dans un communiqué.

Ce tronçon de 9,5 km, allant de la bifurcation de Mohammedia jusqu’à la gare de péage de Tit Mellil est parmi les tronçons les plus fréquentés du Royaume, d’où la complexité des travaux d’élargissement réalisés, fait savoir la même source.

Afin de limiter au maximum la perturbation du trafic sur ce tronçon, et garantir la sécurité des clients-usagers et des équipes sur le chantier, les travaux ont été planifiés en 3 phases à savoir, la phase 1 pour la réalisation des travaux d’élargissement à 2×3 voies du PK60 au PK 69+500, la Phase 2 concernant la réalisation des travaux d’élargissement à 2×3 voies du PK 70+700 au PK 72+800 allant de la gare de péage pleine voie de Tit Mellil à l’échangeur de Tit Mellil et la phase 3 pour la mise à niveau de la structure de la gare de péage pleine voie de Tit Mellil.

Et de noter que la phase 1 a été complétement achevée et la deuxième avance à 80%.

Le coût global de ce projet s’élève à 254 millions de dirhams (MDH), financé totalement par les fonds propres d’ADM, son pilotage a été confié à la direction des projets d’aménagement d’ADM et son exécution a été attribuée entièrement à une entreprise BTP nationale qui a réalisé la phase 1 dans un délai de 20 mois.