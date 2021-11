Le Forum de Coopération Russo-Arabe se tiendra les 14 et 15 décembre prochain à Marrakech. Le Forum de Marrakech se penchera sur les résultats de la 5ème session, tenue le 16 avril 2019 à Moscou, ainsi que sur le plan d’action 2019-2021, qui ambitionne de mettre en œuvre les principes et les objectifs du Forum. Il sera également question de traiter les questions régionales et internationales, notamment la question palestinienne, la crise syrienne, la question libyenne et la situation au Yémen.

De même, le Forum sera l’occasion de débattre de questions liées au transport maritime, l’approvisionnement en énergie, la coopération entre les États partageant les mêmes cours d’eau, l’interdiction de prolifération des armes nucléaires et des armes de destruction massive, ainsi que les questions économiques, sociales et culturelles qui intéressent les deux parties.

Pour rappel, le Forum russo-arabe est organisé alternativement entre Moscou et une capitale arabe.