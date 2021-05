A quelques semaines de son inauguration, le tant attendu Hyatt Regency Taghazout met les dernières touches avant d’ouvrir ses portes pour accueillir ses premiers clients. Ce resort, qui viendra enrichir l’offre hôtelière de la zone de Taghazout Bay, promet un cadre exceptionnel et des expériences inédites.

Voici les 4 éléments que nous connaissons déjà du futur Hyatt Regency Taghazout Resort :

C’est le premier resort du groupe Hyatt au Maroc et second pied dans l’eau de la zone de Taghazout Bay. Il jouit d’une situation unique en front de mer, offrant un accès direct à la mythique plage du KM17 et proposant des chambres et des suites avec une vue dégagée sur l’Océan Atlantique.

Le resort est géré par une équipe expérimentée, avec une forte représentation des talents de la région, qui viennent, adultes, contribuer au rayonnement de Taghazout Bay après y avoir passé, enfants, leurs vacances d’été, sur l’emblématique plage du KM 17. C’est une des formes d’engagement du Hyatt Regency Taghazout en faveur du développement économique et social de cette zone.

Une architecture atypique inspirée des 4 composantes de la nature de Taghazout : le sable, la mer, le vent et les vagues, avec des étages qui se chevauchent pour dessiner l’image des couches de sables après un coup de vent, ou des vagues sur la surface de l’eau de mer, et des intérieurs ornés d’œuvres d’art et d’accessoires arabesques de couleurs minérales, dérivées du bleu et du brun doré. Le Hyatt Regency Taghazout a été conçu en harmonie avec son environnement, pour incarner la beauté de la région et ses richesses naturelle et culturelle.

Des expériences culinaires originales avec un fil conducteur : des ingrédients bio produits localement. Les restaurants et lounges du resort proposent des concepts culinaires différenciés aux univers et ambiances variés. Vous pourrez y savourer des plats classiques revisités ou d’autres complètement innovants, avec un seul point commun : valoriser le terroir marocain et faire appel à la production bio locale, pour proposer aux clients une cuisine fraiche et savoureuse et participer au développement de l’économie de la région.