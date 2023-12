Dans un communiqué rendu public récemment, le Conseil de la concurrence annonce avoir reçu une notification d’une opération de concentration économique concernant l’acquisition du contrôle exclusif par la société International Schools Partnership Limited à travers sa filiale ISP Morocco Limited, de la société Groupe Charles Peguy Privé SARLAU et de ses filiales Graines d’Enfance SARL et Graines d’Elite Privé SARL.

« International Schools Partnership Limited est un groupe mondial d’établissements scolaires dont le siège social est situé à Londres, en Angleterre. Le groupe est actif dans la prestation des services éducatifs et d’enseignement à destination des jeunes depuis le jardin d’enfants jusqu’au lycée », fait savoir le communiqué du Conseil présidé par Ahmed Rahhou.

« Groupe Charles Peguy SARLAU est une société à responsabilité limitée à associé unique, basée à Casablanca. Elle est spécialisée dans la prestation des services d’enseignement. Ses deux filiales Graines d’Enfance SARL et Graines d’Elite Privé SARL offrent respectivement des services d’enseignement préscolaires et des services d’enseignement élémentaires et secondaires », indique-t-on.