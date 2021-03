Le bureau d’études techniques AL KHIBRA, Leader au Maroc dans l’Ingénierie privée, a remporté le marché hautement concurrentiel relatif aux études techniques de protection contre les inondations dans la zone du Lac Togo.

La concurrence a été féroce autour de ce Marché de plus d’un million, et a opposé le cabinet marocain AL KHIBRA à des bureaux européens de renom, et qui font autorité, comme Studio Pietrangeli (Italie), INROS Lackner (Allemagne), ISL (France), Artelia (France), AECOM (Canada) ou encore, CID Maroc.

Dans la foulée, AL KHIBRA vient récemment de reporter le marché relatif aux études détaillées d’alimentation en eau potable de la ville de Lomé et de plusieurs villes limitrophes, ainsi que le contrat de l’étude complète du barrage B9.

Le TOGO est le 7ème pays subsaharien dans lequel AL KHIBRA est actif, en plus de la Mauritanie, où le cabinet d’ingénieurs-conseils vient de remporter le suivi d’exécution de 5 barrages.

La coopération Sud-Sud, et l’exportation du savoir-faire marocain sont en marche.