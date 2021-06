Suite à l’accord du conseil de la Concurrence, Dislog Group (« Dislog ») et SPE Capital Partners (« SPE Capital ») annoncent la sortie de SPE AIF I (le « Fonds ») du capital de la holding de tête H&S Invest holding (« H&S »). Celle-ci est désormais détenue à 100% par la famille Belkhayat et le management de l’entreprise.

Dislog, présidé par Moncef Belkhayat, a accompli sa réorganisation annoncée en juin 2019 suite au partenariat avec SPE Capital, avec un virage réussi dans l’industrie et la transformation de H&S Invest Holding en une Holding opérationnelle dirigée par Ghislaine Benlamlih. H&S Invest Holding contrôle désormais Dislog Distribution à 100%, Dislog Industrie à 89% et Building Logistics (foncière du groupe) à 95%. Les 3 pôles sont autonomes en terme de gestion et dirigés respectivement par 3 Administrateurs directeurs généraux, Mehdi Bouamrani , Ali Tazi et Ghislaine Benlamlih.

Suite à cette transaction, Moncef Belkhayat, PDG de Dislog, a annoncé “Nous sommes très heureux d’achever notre transformation entamée en juin 2019, qui nous a permis de faire un virage structurel vers le domaine de l’industrie et de nous intégrer en aval pour devenir un groupe full service provider, opérant sur l’ensemble des métiers de la chaîne de valeur des produits de grande consommation: production, transport, entreposage, distribution, e-commerce, marketing, publicité , média et digital. Le partenariat avec SPE Capital nous a octroyé les moyens pour engager cette transformation et fourni un soutien stratégique de qualité. Nous sommes maintenant prêts pour repartir pour un nouveau round de croissance au Maroc et à l’international, nous permettant de nous préparer pour une IPO à la bourse de Casablanca».

De son côté Nabil Triki , Managing Partner & CEO de SPE Capital, a annoncé “Nous avons eu le plaisir d’accompagner Dislog dans sa transformation, d’un groupe de distribution, à un groupe intégré, propriétaire de plusieurs marques propres. Nous avons été ravis de collaborer avec une équipe de management parmi les meilleures que j’ai connu dans la région MENA. Je suis aussi très heureux de continuer l’aventure à titre personnel aux côtés de Moncef, puisque je demeure administrateur indépendant au sein du groupe“. Tarek Lababidi, Principal à SPE Capital et qui a piloté l’investissement du Fonds, a ajouté « notre plus grande satisfaction a été de voir que le plan stratégique que nous avons agrée lors de notre entrée dans le capital du groupe a été réalisé en moins de 24 mois».

Le groupe annonce aussi l’inauguration de son nouveau siège social de la H&S Invest Holding : The 21 Business Center sis 409 bd d’El Jamia, qui regroupe aussi les filiales de Communication , Média et Presse

Lors de cette transaction, Dislog a été conseillé par le cabinet juridique Hilmi Law firm et SPE capital par le cabinet juridique Asafo .