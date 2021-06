L’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce le lancement du service “Train+ Auto enrichi” qui offre une formule autopartage de voitures développée en partenariat avec la société Carmine.



Ce service innovant permet aux clients, depuis le 28 mai 2021, d’avoir accès à un véhicule en libre-service. Sur une simple réservation à l’avance à partir du site www.oncf-voyages.ma, interfacée avec la plateforme Carmine 100% digitalisée, il permet de bénéficier de manière aussi pratique que rapide d’une offre préférentielle accordant aux usagers du train de profiter de 2 heures gratuites sur les véhicules Carmine mise à leur disposition en autopartage.



Ces voitures sont, d’ores et déjà, disponibles et peuvent être récupérées par les clients dans les gares de Casa- Voyageurs, Casa-Port, Ain Sebaa, l’Oasis, Rabat-Agdal, Tanger-Ville et Marrakech, a-t-on poursuivi de même source.



Pour rappel, le service “Train+ Auto” développé par l’ONCF vise à offrir aux voyageurs des solutions de transports de bout en bout complémentaires au train, en partenariat avec des professionnels dans le domaine de la location de voiture ayant répondu aux critères requis par l’ONCF