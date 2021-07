Au coeur de cette période qui a particulièrement bouleversé le monde de l’hôtellerie-restauration, les Prix Villégiature ont été rouverts en 2020 aux plus beaux hôtels d’Afrique, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie, avec un jury composé de grands journalistes internationaux.

LE CASABLANCA HOTEL, est officiellement nominé pour les deux catégories « Grand Prix Villegiature Awards du Meilleur hôtel de charme » et «Prix Villegiature de la Meilleure terrasse d’hôtel ».

Avec son ambiance rétro chic, LE CASABALANCA HOTEL est pensé comme une résidence particulière. Dès l’entrée, vous êtes évadés à l’époque Art déco avec ses sols en damiers, ses miroirs géométriques, ses 68 chambres et suites collection, sa magnifique Terrasse Jasmin donnant sur le jardin et piscine de l’hôtel, son Bar et son restaurant raffiné.

Pour rappel, le prix Villégiature Awards récompense depuis 2003 les meilleurs hôtels des cinq continents. Suite à cette pré-sélection, seuls cinq établissements sont élus pour ces deux catégories :

Grand Prix Villegiature Awards du Meilleur hôtel de charme

• Hôtel Le Place d’Armes, Luxembourg

• Ultima Gstaad, Suisse

• The Merchant Baku, Azerbaïdjan

• Le Casablanca Hôtel, Maroc

• Hôtel Le Cep, Beaune, France

Prix Villegiature de la Meilleure terrasse d’hôtel

• Sofitel Rome Villa Borghese, Italie

• Lotte Hotel Saint Petersburg, Russie

• Le Casablanca Hotel, Maroc

• Sofitel Marseille Vieux Port, France

• Hôtel Le Place d’Armes, Luxembourg

Pour cette 19e édition du prix, les résultats seront annoncés le 18 octobre 2021 à paris