L’Institut marocain de normalisation (IMANOR), en collaboration avec ses différents partenaires institutionnels et professionnels, a publié en 2019 plus de 1 000 nouvelles normes. Le nombre de normes marocaines a ainsi augmenté à environ 15 000 normes couvrant les différents secteurs d’activité économique et qui sont en large concordance avec les normes internationales, indique l’IMANOR dans un communiqué publié en commémoration de la Journée arabe de normalisation (25 mars).

S’agissant des principales normes adoptées au cours de cette période, l’Institut cite celles portant sur l’efficacité énergétique des appareils électro-domestiques ainsi que sur l’audit énergétique, notamment dans les secteurs de l’industrie, des bâtiments et du transport, visant à soutenir la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires introduisant l’obligation de l’audit énergétique des entreprises dont la consommation énergétique dépasse le seuil fixé dans les dispositions précitées.