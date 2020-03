‘‘En réponse à l’appel lancé par différents médecins, nous nous sommes mobilisés pour contribuer à combler le manque constaté en termes de réserves de sang, à l’initiative des femmes et des hommes de la sûreté nationale. Les policiers, qui ont la possibilité de déplacement dans les conditions de l’état d’urgence sanitaire, ont choisi d’agir positivement et participer à cette opération, à côté de la mission sécuritaire qu’ils accomplissent toute la journée dans les circonstances actuelles. Cette mobilisation émane, aussi, de la conviction de la DGSN, du directeur général de la sûreté et de l’ensemble des fonctionnaires de la nécessité d’adhérer aux actions visant à pallier les dons de sang’’

Commissaire Principal Najib El Azzouzi, Adjoint au Chef du District de Casa-Anfa