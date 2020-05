Le rythme de croissance annuelle de l’agrégat monétaire M3 s’est accéléré à 6,1% en avril 2020, s’établissant à 1 390,4 milliards de dirhams (MMDH), selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète des hausses de 17,5% de la circulation fiduciaire et de 7,5% des dépôts à vue auprès des banques en avril, explique BAM qui vient de rendre publics ses indicateurs clés des statistiques monétaires du mois d’avril 2020.

Pour leur part, les comptes à terme ont vu leur baisse s’atténuer de 10,1% à 7,6% en avril, ajoute la Banque centrale.

Par contrepartie, le rythme de croissance des Avoirs officiels de réserve (AOR) s’est accéléré à 21,8% en avril et celui des créances nettes sur l’Administration Centrale à 8,7%.

Selon BAM, le mois d’avril 2020 a été marqué par l’accroissement, d’un mois à l’autre, des AOR de 9,7%, suite principalement au tirage de la LPL.

L’agrégat M3 a, quant à elle, marqué une hausse de 0,6% par rapport au mois de mars 2020.

Pour assurer un meilleur suivi des réserves de change, Bank Al-Maghrib avait adopté récemment les AOR comme unique indicateur de référence des réserves de change et ce, à l’instar des meilleures pratiques internationales en la matière.

Ces AOR sont composés des avoirs en or monétaire et en DTS, des avoirs en devises convertibles de la banque centrale et de la position de réserve du Maroc auprès du FMI.