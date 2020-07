Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a remis, mardi, 120 000 visières à l’Académie de l’éducation et de la formation (AREF) en appui aux mesures de prévention adoptées pour l’organisation des examens du baccalauréat, dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les visières bénéficieront à plus de 93 000 candidats dans les différentes villes et localités de la région, en plus des cadres académiques et administratifs chargés de la supervision des épreuves.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la région en contribution au bon déroulement de ces épreuves qui interviennent dans une conjoncture exceptionnelle, a souligné, à cette occasion, le président du Conseil, Mustapha El Bakkoury, en présence du directeur de l’Académie, Abdelmoumen Talib.

La région a placé le volet de la santé au cœur de ses priorités, a-t-il soutenu, mettant en avant une série de mesures prises aux côtés des autres partenaires afin d’atténuer les répercussions de cette pandémie.

Il a, dans ce sens, rappelé la participation de la région à la construction et à l’aménagement de plusieurs structures de santé, notamment le Centre hospitalier provincial de Bouskoura et l’hôpital de campagne sur le site de la Foire internationale de Casablanca, ainsi que les partenariats tissés avec des acteurs en Europe et en Chine pour augmenter la capacité de dépistage.

De son côté, Talib s’est félicité de cette initiative qui reflète l’engagement citoyen du Conseil, totalement mobilisé, aux côtés de l’ensemble des intervenants dans ce secteur, pour assurer la sécurité sanitaire des candidats et toute personne impliquée dans cette opération.

L’Académie, qui ambitionne d’éviter toute contamination du Covid-19 chez les candidats, a mis en place une batterie de mesures pratiques, dont le dépistage du personnel et une vaste opération de désinfection des salles, des centres d’examens et du papier, a-t-il ajouté.

Les candidats atteints du nouveau coronavirus vont passer les examens à l’hôpital situé à l’aéroport de Benslimane, dans un centre doté de moyens et équipements contre la contamination.

Au total 93 209 élèves passeront les examens du Baccalauréat sous la supervision de 22 000 cadres chargés de la surveillance et la correction des copies estimées à 7 millions unités à la région Casablanca-Settat