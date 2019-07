La sélection marocaine de karaté a remporté le titre de champion d’Afrique (juniors et séniors) avec 14 médailles, dont 11 d’or, lors des Championnats d’Afrique qui se sont déroulés du 12 au 14 juillet à la capitale botswanaise, Gaborone. Le Maroc a décroché 14 médailles (dont 11 en or et 3 en bronze), devant l’Egypte avec 22 médailles (10 or, 6 argent et 6 bronze), suivi de la Tunisie avec trois médailles (2 or et 1 bronze).