Le groupe Attijariwafa bank (AWB) a été leader dans l’opération d’offre de vente au public des actions de Maroc Telecom par l’Etat marocain sur le marché boursier. En effet, le groupe bancaire a mobilisé auprès de ses clients plus de 10 milliards de dirhams de souscriptions, toutes tranches confondues, soit plus de 30% du total souscrit. Pour la tranche I, celle des salariés de Maroc Télécom : 2 dirhams (DH) sur 3 DH ont été souscrits auprès d’AWB. Pour la tranche II, celle des personnes physiques et morales : 1 DH sur 2 DH ont été souscrits par les clients d’AWB. En outre, le Groupe AWB a conseillé l’Etat marocain à travers sa filiale Attijari Finances Corp. et d’avoir agi en tant que co-chef de file du syndicat de placement à travers sa filiale Attijari Intermédiation.