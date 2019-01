Infomédiaire Maroc – Près de 2 000 habitants de la province de Fahs-Anjra ont bénéficié d’une campagne médicale multidisciplinaire organisée, dans la commune rurale de Meloussa, par des clubs Rotary de Tanger et de Tétouan en collaboration avec des partenaires institutionnels et de la société civile.

Cette campagne a permis d’offrir des consultations et des dépistages dans plusieurs spécialités, et de distribuer des médicaments à titre gratuit, ainsi que de mobiliser des unités médicales mobiles et de mener des activités d’orientation et de sensibilisation au profit des enfants sur les bonnes pratiques d’hygiène.

Rédaction Infomédiaire