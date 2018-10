Infomédiaire Maroc – L’Agence de Développement social (ADS) a procédé à la signature de 2 conventions de partenariat avec les Conseils provincial et communal de la province d’El Kelaa des Sraghna et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du principe de partenariat et de coopération, qui est l’un des piliers du travail de l’Agence.

Signées par le Directeur de l’ADS, Yassine Hamza, d’une part, et le premier vice-président du Conseil provincial, Taher Belfassi, et le président du Conseil communal, Noureddine Aït Lhaj, de l’autre, ces deux conventions visent à contribuer à la mise en œuvre des programmes relatifs au renforcement de la coopération et de la convergence entre les différents acteurs et intervenants locaux pour relever les défis du développement dans la province.

Rédaction Infomédiaire