Infomédiaire Maroc – Attijari bank, filiale tunisienne du Groupe Attijariwafa bank, vient de lancer sa banque digitale baptisée « Webank ».

Attijari a ainsi flairé le potentiel énorme du marché du digital en Tunisie, le premier pays africain de l’internet mobile. Il existe huit millions d’abonnés internet en Tunisie avec un taux de pénétration de 70% en 2018.

Et actuellement, les transferts en ligne s’évaluent à 110 millions de dinars avec près de 1 000 sites marchands.

Pour le moment, Webank offre deux packages : « We Start », qui sera 100% gratuit, et le « We Trust », une offre prémium plus riche à tarifs très avantageux.

Rédaction Infomédiaire