Infomediaire Maroc – Les éléments douaniers de la Brigade de Fès-ville ont réussi, il y a quelques jours, à intercepter trois grandes opérations de contrebande en provenance de l’Oriental, portant sur un montant total de plus de 2 millions de dirhams (MDH), a indiqué l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Plus de 25 tonnes et demi de produits d’une valeur globale dépassant 2 MDH ont été découvertes, en moins de 24 heures, à bord de trois camions immatriculés au Maroc, a fait savoir l’ADII dans un communiqué.

Rédaction Infomediaire.