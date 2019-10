Un total de 8,3 tonnes de chira ont été saisis par les services douaniers aux ports de Casablanca et de Tanger Méditerranée, ainsi qu’au poste frontière terrestre de Guerguarate depuis le 11 octobre courant, mettant en échec des tentatives de trafic effectuées selon des modes opératoires développés ayant pour but de tromper la vigilance du service, indique un communiqué de l’Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII).

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’ADII pour lutter contre le trafic illicite des stupéfiants. Celle-ci est basée sur l’analyse du risque, le renseignement et le ciblage, explique l’ADII.