Infomédiaire Maroc – Atlas Voyages a renouvelé et modernisé son site web atlasvoyages.com voué à la vente d’expériences de voyages en ligne.

Plus de 200 000 hôtels au Maroc et à l’étranger sont disponibles à l’achat par carte bancaire en dirhams depuis le site du voyagiste, avec toujours plus de contenus et d’informations sur le produit.

Rédaction Infomédiaire