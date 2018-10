Infomédiaire Maroc – La filière Niora (piment rouge) représente un des secteurs productifs les plus importants dans la région de Béni Mellal-Khénifra, étant à l’origine de la création de pas moins de 200 000 journées de travail par an et un chiffre d’affaires de plus de 18 millions de dirhams, selon l’office régional de mise en valeur agricole de Tadla (ORMVA-Tadla).

Un rapport de cet office indique que la superficie totale consacrée lors cette saison à cette spécialité de la région dite Niora s’élève à 1 440 hectares dont 455 hectares irrigués au goutte-à-goutte, ayant permis de produire 37 400 tonnes, soit une moyenne de 26 tonnes par hectare et un bénéfice variant en 45 000 et 56 000 dirhams à l’hectare.

Rédaction Infomédiaire