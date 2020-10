La culture de l’olivier dans la région de l’Oriental a connu ces dix dernières années une hausse importante en termes de superficie, passant de 77.000 hectares en 2009 à 120.000 hectares en 2019, soit une progression de 55%.



La filière oléicole a bénéficié d’un intérêt particulier depuis le lancement de l’ambitieux Plan agricole régional (PAR), souligne un communiqué de la Direction régionale de l’Agriculture, précisant dans ce sens que 30 projets ont été programmés pour un investissement global de 602 MDH.



Couvrant une superficie totale d’environ 40.000 hectares, ces projets profitent à quelque 18.100 agriculteurs, fait savoir la même source, notant que 32.000 hectares ont été réalisés dans le cadre de l’agriculture solidaire du PAR pour un investissement de l’ordre de 384 MDH, et 11.000 hectares par des particuliers.



Et de poursuivre que la hausse de 55% de la superficie dédiée à la culture de l’olivier a permis de porter la production à 202.000 tonnes, avec un accroissement de 96 % par rapport à 2009.



S’agissant du volet valorisation, la région de l’Oriental compte plus de 370 unités de trituration des olives dont 49 modernes d’une capacité globale estimée à 28.000 tonnes par an, en plus de 30 conserveries d’une capacité de 53.000 T/an implantées plus particulièrement dans les provinces de Taourirt et Guercif où 70% de la production est destiné à la trituration et 30% à la conserverie.



La direction régionale de l’Agriculture précise par ailleurs que 20.000 tonnes d’olives de table sont exportées, notamment vers le marché européen avec une part de 90 %, et que la valeur des exportations a grimpé de 42 MDH en 2009 à 400 MDH en 2019.



Le chiffre d’affaires de la filière oléicole, qui permet la création de 3,8 millions de journées de travail, est évalué à 1,2 MMDH, selon le communiqué.