Quelque 200 fake news ont été épinglées par l’agence MAP depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, avec une moyenne de 4 fausses informations quotidiennement, week-ends compris.

De la déclaration d’une année blanche, à la réussite généralisée des élèves à l’école, en passant par des scènes de pillages dans des grandes surfaces ou des magasins, des quartiers ou carrément des villes isolés à cause de la pandémie ou encore des aides financières allouées aux écoles du secteur privé et même par tête de cheval, l’imagination de ces fauteurs de troubles ne semble connaître aucune limite.

Comme le ridicule ne tue pas, au moins pas autant que Covid-19, les esprits farfelus de ces bouffons invétérés ont imaginé des remèdes traditionnels à base d’ail ou d’eucalyptus, très efficaces contre la maladie, jurent-ils. On les imagine en train de ricaner en disant au diable la chloroquine et les travaux du respectable professeur Didier Raoult.

D’autres recommandent, sans sourciller, de désinfecter les masques au micro-ondes pendant 2 minutes chrono, ou d’ingurgiter des boissons alcoolisées pour prévenir la maladie ou encore de s’asperger de chlore ou de consommer du café. Autant de conseils, l’un plus caricatural et non moins ridicule que l’autre.

Le plus ahurissant dans cette litanie de fake news, c’est que des médias supposés, jusque-là, sérieux ont impliqué, malgré eux, des agents de la DGSN dans les déboires d’une équipe de la chaîne Al-Amazighia à Tiflet