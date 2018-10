Infomédiaire Maroc – Un premier vol charter avec environ 200 passagers en provenance de Minsk, capitale de la Biélorussie, a atterri, samedi soir, sur le tarmac de l’aéroport Agadir Al Massira.

Ce vol inaugural s’inscrit dans le cadre du renforcement des dessertes aériennes vers la première station balnéaire nationale en provenance des marchés touristiques prometteurs d’Europe de l’est. Une cérémonie d’accueil a été organisée à cette occasion au profit des passagers de ce vol qui comprend, outre des touristes, des tours opérateurs et des journalistes qui effectueront une tournée de découverte des sites touristiques et des structures hôtelières et d’accueil des villes d’Agadir, Marrakech et Essaouira.

