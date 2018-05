Infomédiaire Maroc – Plus de 210 000 visiteurs, venus à 87,5% de Casablanca et des villes proches (Rabat, Mohammedia et El Jadida), ont participé au Salon Auto Expo 2018, selon un bilan publié par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM). A titre de comparaison, ce chiffre était de 150 000 visiteurs en 2014 et 195 000 visiteurs en 2016.

Rédaction Infomédiaire