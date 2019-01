Infomédiaire Maroc – L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a procédé à la distribution de 27 892 lampes à basse consommation (LBC) en 2018 au niveau de la province de Guelmim, dans le cadre de l’opération Inara visant à rationaliser l’usage de l’électricité en éclairage.

A Guelmim, l’Agence provinciale des services de l’ONEE a remis 2 608 LBC au profit des administrations, ainsi que 15 772 autres pour les ménages et les locaux commerciaux. L’agence des services de Bouizakarne a également distribué 836 LBC pour les administrations et 6 916 pour les ménages et les commerces. Au niveau de la commune de Taghjijt, l’opération Inara a permis l’installation de 344 dans les administrations et 1 416 dans les maisons et les commerces.

Rédaction Infomédiaire