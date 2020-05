Un total de 275 000 masques de protection ont été acquis et 4 000 opérations de stérilisation des locaux et installations des tribunaux ont été effectuées au niveau des directions déconcentrés et de l’administration centrale, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué, mercredi, le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader.

Intervenant lors d’une réunion par visioconférence avec les directeurs provinciaux et les responsables administratifs, consacrée au suivi et à la mise en œuvre des mesures prises au niveau du département de la Justice, Benabdelkader a affirmé que le ministère a également acquis 13 500 flacons de taille moyenne et 1 775 flacons de 1 litre de liquide désinfectant, ainsi qu’une grande quantité de produits de nettoyage et de désinfection, en plus de la mobilisation de 1.500 agents de nettoyage dans tous les tribunaux du Royaume.

Le ministère a également veillé, dès le début de la pandémie, à assurer la protection sanitaire des juges, des greffiers, des assistants judiciaires et des usagers au sein des tribunaux, à travers les nouvelles mesures d’organisation du travail, le renforcement des mesures de protections des fonctionnaires de l’administration centrales, des services déconcentrés et des tribunaux ou encore, la mise en place de moyens logistiques de nettoyage et de désinfection, mettant en relief l’effet positif de ces initiatives sur les fonctionnaires et les usagers.

En outre, le ministre a indiqué que le plus grand défi est à relever lors de la phase de déconfinement, soulignant que cette étape “nous oblige à coexister avec la pandémie, en faisant preuve de beaucoup de prudence, de rigueur et de fermeté pour éviter toute propagation au sein des tribunaux”.

Dans ce sens, il a évoqué la réunion tenue la semaine dernière entre le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), le président du Ministère public, le ministre de la Justice et le président de l’association des barreaux du Maroc (ABAM), consacrée à l’étude et à la discussion des étapes de retour au travail au sein des tribunaux et à l’organisation des audiences.

Benabdelkader a, dans ce sens, mis en exergue l’importance de l’approche participative des directions déconcentrées et des services administratifs dans la gestion de cette étape, afin d’assurer un retour normal au travail.

Le ministre a, de même, souligné que la réunion tenue aujourd’hui s’inscrit dans le contexte de la mise en place de cette approche participative, dans laquelle le ministère s’est engagé pour la bonne gestion des affaires du secteur, à travers les suggestions et propositions des fonctionnaires judiciaires et administratifs sur la prochaine étape de déconfinement et la manière de gérer les affaires administratives, tout en assurant la sécurité sanitaires des fonctionnaires et usagers des services de justice.

En outre, le responsable gouvernemental a révélé que le ministère entend publier un guide spécial relatif à la gestion administrative des tribunaux pendant la période post-état d’urgence sanitaire, réalisé dans le cadre d’une approche participative, conformément à la circulaire n°04/2020 portant sur les procédures et les mesures de reprise de travail dans les établissements publics, après la levée de l’état d’urgence sanitaire, publiée par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

Le ministère prévoit, également, d’adresser des circulaires aux responsables administratifs relatives à la désinfection et au nettoyage, dans le but d’assurer la disponibilité de tous les moyens de protections au profit des fonctionnaires et usagers.

Après avoir réitéré l’engagement du ministère à soutenir les efforts déployés et la stratégie mise en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette pandémie, Benabdelkader a relevé que le ministère mobilise toutes ses capacités matérielles, humaines et logistiques pour la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement, saluant l’implication positive de toutes les composantes du système judiciaire dans les efforts visant à contenir cette pandémie et à limiter sa propagation et les sacrifices consentis pour assurer la continuité du travail au sein des tribunaux et imposer le respect de la loi, à la lumière des circonstances difficiles que traverse le Royaume.