Le nombre de certificats négatifs pour la création d’entreprises, délivrés par la délégation provinciale de l’Industrie et du Commerce d’Essaouira au titre du mois de décembre dernier, a atteint 29 autorisations, soit le même nombre de certificats accordé durant le même mois de l’année 2018.

Selon la nature juridique de ces entreprises, les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) viennent en tête avec 18 certificats négatifs, soit 62% du total des autorisations délivrées, suivies des Personnes Physiques (PP) avec 11 certificats (38%), indique le dernier rapport de conjoncture économique établi par ladite délégation.

S’agissant de la répartition des certificats négatifs par secteurs d’activités économiques, le Commerce vient en premier rang avec 11 certificats négatifs (soit 38%), suivi des Services avec 9 certificats négatifs (31%), et du Tourisme avec 7 certificats (24%), tandis que les secteurs de l’Industrie et du Bâtiment et Travaux Publics viennent en dernier rang avec 1 certificat négatif chacun (3,5% chacun).