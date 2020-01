‘‘Le Maroc s’emploiera à raffermir les liens entre l’Afrique et le Royaume Uni après le Brexit. L’Afrique est un continent jeune, qui regorge de richesses importantes et qui jouera un rôle plus influent dans les prochaines décennies. Le sommet afro-britannique revêt une grande importance car il permettra au continent d’avoir plus de visibilité sur ses liens avec le Royaume Uni après sa sortie de l’Union européenne. Les grandes puissances vont rivaliser pour entretenir de bonnes relations avec l’Afrique’’

Saad Dine El Otmani, Chef de Gouvernement