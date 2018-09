Infomediaire Maroc – Le nombre total des entreprises créées au niveau de la région Marrakech-Safi, à fin juin 2018, s’élève à 3 204 entreprises contre 2 916 à fin juin 2017 (+10 %), dont 72% concernent des personnes morales (avec une prédominance du statut juridique SARL – 71,5% des dossiers déposés) et 28% de personnes physiques, selon le Centre régional d’investissement (CRI).

Les entreprises créées devraient générer un investissement de plus de 1,359 milliard de dirhams et créer plus de 10 899 emplois, ajoute le CRI. Et par secteur d’activité, le CRI relève que les services et le commerce sont les plus propices à la création d’entreprises, soit respectivement 42% et 33%, suivis du BTP et du tourisme avec 11% et 8% des entreprises créées.

Rédaction Infomediaire.