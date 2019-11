« L’adversaire et l’ami », récemment paru langue en arabe, est l’intitulé du sixième et dernier tome des mémoires du journaliste Mohamed Seddik Maâninou, « Ayyam Zaman » (jours d’antan, ndlr), autour des cinq dernières années de la vie de Feu le Roi Hassan II, comme indiqué dans la préface de l’ouvrage.

Selon la préface de ce livre de 326 pages de format moyen et publié par Edition et Impression Bouregreg, Maâninou aborde les cinq dernières années de la vie de feu Hassan II et « ce qu’il a réussi à réaliser pour (…) préserver un capital national qui rallie les opinions, les rêves et les exigences ».