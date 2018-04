Infomédiaire Maroc – L’ouvrage intitulé »Les enjeux du marché du travail au Maroc », réalisé par une pléiade de chercheurs, universitaires et responsables de différents horizons, a été présenté, ce jeudi à Rabat.

Cet ouvrage collectif en langue française (20 auteurs) s’assigne pour objectif de produire et d’accumuler des connaissances utiles sur le potentiel des jeunes en matière de force de travail pour le développement économique et social du Maroc.

Edité par OCP Policy Center, l’ouvrage de 451 pages (moyen format) se décline en 5 parties : »Caractéristiques du marché du travail marocain: structures et tendances », »Chômage, structure du marché et croissance », »Transition dans le marché du travail marocain », »Gouvernance et politique d’emploi au Maroc », et »Vieillissement de la population: emploi et régimes de retraite ».

Rédaction Infomédiaire