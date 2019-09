Le Maroc a réussi à réduire de 33% le nombre des nouveaux cas de tuberculose entre 1990 et 2018 et a enregistré un taux de succès de traitement de la maladie estimé à 86%, a indiqué le ministre de la Santé, Anas Doukkali.

Dans une déclaration à l’occasion du lancement des activités du Centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires au quartier Nahda de Rabat, le ministre a précisé que le taux de diagnostic de la maladie a dépassé 85%, tandis que le nombre des décès a diminué de 68% durant la même période grâce à la disponibilité des soins gratuits dans l’ensemble du Royaume, relevant que le taux de la prévalence de la tuberculose multirésistante ne dépasse pas 1%.

Il a souligné que les centres de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires constituent des structures de référence dans ce domaine et se trouvent dans six régions des grandes villes marocaines.