Un total de 35 561 personnes ont été poursuivies par les Parquets auprès des tribunaux du Royaume pour violation de l’état d’urgence sanitaire, dont 1 994 ont été déférées devant les tribunaux en état de détention, et ce depuis l’entrée en vigueur du décret-loi n° 2.20.292 et jusqu’à jeudi 23 avril à 16h, a indiqué la présidence du Ministère public dans un communiqué.

Sur l’ensemble de ces personnes, 5 232 sont poursuivies pour non port du masque de protection, indique-t-on de même source, précisant que ces poursuites concernent 34 778 personnes majeures et 783 mineurs. Les personnes poursuivies se répartissent en 34 508 hommes et 1 053 femmes.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre les fausses informations, les Parquets ont ouvert 102 enquêtes judiciaires ayant abouti à la poursuite judiciaire de 78 personnes, dont 24 en état d’arrestation, alors que d’autres enquêtes sont en cours, poursuit la présidence du Ministère public.