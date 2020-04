‘‘La sage et pertinente initiative de Sa Majesté le Roi proposant le lancement d’une initiative de chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays du continent dans la gestion des différentes phases de la pandémie du Covid-19 est une grande avancée dans la consécration de la présence continentale de notre pays et le renforcement de ses relations privilégiées avec les Etats et les peuples africains, fondées sur le partenariat et la coopération, les liens civilisationnels, culturels et humains communs, la confiance dans les capacités intrinsèques du continent et la foi inébranlable en le destin conjoint”

Communiqué du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS)