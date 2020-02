Un total de 36 élèves brillants issus de milieux défavorisés ont été sélectionnés par le Groupe OCP pour intégrer les établissements scolaires relevant du Groupe dans la province de Khouribga. L’opération de sélection a été effectuée par le Groupe OCP “site de Khouribga”, en coordination avec les autorités locales et la Direction provinciale de l’Éducation nationale pour choisir des élèves parmi “les plus exceptionnels et les plus brillants” issus de familles démunies afin de les intégrer dans les établissements scolaires du Groupe.

Les différents élèves sélectionnés ont rejoint leurs collègues à l’Institut de Promotion socio-éducative de Khouribga, avec un total de 19 élèves au cycle collégial et 17 autres au lycée qualifiant.