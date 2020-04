Les interventions des commissions mixtes provinciales et locales, menées durant les deux premiers jours du mois de Ramadan ont conduit à la constatation de 36 infractions en matière de prix et de qualité des produits alimentaires.

Ces interventions ont concerné environ 1 800 points de production, de stockage et de vente en gros et au détail, indique ce lundi le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de la commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité.

Les infractions concernent notamment 23 pour défaut d’affichage des prix, précise la même source, ajoutant que les mesures règlementaires ont été prises à l’encontre des contrevenants.