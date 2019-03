L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a réalisé, au cours de l’année 2018, un total de 11 projets, pour un coût global de 3,7 millions dollars .

Ces projets ont porté notamment sur la protection du patrimoine culturel et urbanistique d’Al Qods, l’assistance sociale et le soutien à la résistance des habitants de la ville sainte, et le rayonnement culturel et intellectuel, ainsi que la préservation du patrimoine et la conservation des archives palestiniennes.

IM