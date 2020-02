La Commission européenne a annoncé mardi l’attribution de nouvelles bourses dans le cadre de son programme d’actions “Marie Skłodowska-Curie” pour un montant total de près de 387 millions d’euros, bénéficiant à quelque 2 500 chercheurs en Europe et au-delà. Selon la Commission, le programme prévoit notamment des bourses individuelles en faveur de 1.475 chercheurs post-doctoraux émérites. Ceux-ci bénéficieront d’un financement, d’un montant total de 296,5 millions d’euros, pour soutenir leurs recherches sur les solutions aux problèmes de société actuels et futurs, tels que les thérapies anti-cancer, la gestion de l’énergie et l’optimisation de l’utilisation de l’eau dans l’agriculture.