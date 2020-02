‘‘L’émergence d’une classe moyenne rurale au Maroc est l’un des objectifs ciblés par le programme d’appui et de financement des entreprises qui intervient suite aux instructions de SM le Roi Mohammed VI. Ce programme, qui prévoit une baisse des taux de crédit pour un environnement favorable aux investissements agricoles au Maroc particulièrement chez les jeunes porteurs de projets et au-delà la création d’emplois en milieu agricole, va aider à la création d’une classe moyenne rurale à l’image de la classe moyenne dans le monde urbain et périurbain’’

Najib Benamour, Economiste et SG exécutif de l’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique