Infomédiaire Maroc – Selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), durant la semaine allant du 03 au 09 décembre 2018 et concernant le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont dressé 31 305 contraventions et rédigé 10 176 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 21.129 amendes transactionnelles ont été acquittées. Par ailleurs, la DGSN a fait savoir que les sommes perçues ont atteint plus de 4,6 millions de dirhams , faisant état de la mise en fourrière municipale de 4 673 véhicules, de la saisie de 5 399 documents et du retrait de la circulation de 104 véhicules.

Rédaction Infomédiaire