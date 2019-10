La 3ème édition du Salon maghrébin du livre à Oujda »Lettres du Maghreb », qui a pris fin dimanche soir, a accueilli quelque 48 000 visiteurs, a indiqué le président du Salon, Mohamed Mbarki.

« Cette affluence considérable des visiteurs est un motif de fierté et de satisfaction pour les organisateurs de ce Salon », organisé du 9 au 13 octobre par l’Agence de développement de l’Oriental, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, a dit Mbarki lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de cette 3ème édition.

Mettant l’accent sur les acquis et les résultats encourageants obtenus à tous les niveaux au fil des éditions, Mbarki a souligné l’impératif de la conjugaison des efforts des différentes parties pour assurer la continuité de ce Salon qui est inscrit désormais dans l’agenda des salons internationaux et s’impose comme un événement majeur à l’échelon national, et ce en dépit de son jeune âge.