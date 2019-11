L’Académie Engins Lourds et Véhicules Commerciaux (AGEVEC) a assuré, depuis sa création en 2015, la formation de 500 jeunes stagiaires dans la maintenance et la conduite des engins lourds du chantier, a indiqué la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha. Fruit d’un partenariat public-privé innovant des acteurs de référence dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle (ministère de l’Education nationale, OFPPT), de l’industrie (Volvo Group, SMT) et de la coopération au développement (USAID, la Fondation OCP et ONUDI), ce projet a permis de renforcer l’employabilité de ses bénéficiaires et de répondre aux besoins des professionnels dans les métiers relatifs aux engins lourds, a souligné Mme Tricha lors de la cérémonie de clôture du projet AGEVEC, tenue à l’Ecole Mohammed VI de formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.