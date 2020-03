Quelque 58 étapes ont été effectuées jusqu’à présent dans le cadre du programme “100 jours, 100 villes” lancé, le 2 novembre dernier à Demnate, par le Rassemblement national des indépendants (RNI), a annoncé le parti de la Colombe.

Les rencontres tenues dans le cadre de ce programme ont rassemblé plus de 29 000 participants et permis de discuter avec les citoyens de leurs préoccupations et attentes en lien avec le développement local, ont souligné des membres du bureau politique du parti lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan d’étape de cette initiative.