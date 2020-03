‘‘Le Maroc est un pays fascinant par ses riches traditions et pratiques culturelles, qui se reflètent dans la beauté de son architecture à travers tout le pays, ses marchés traditionnels et sa riche gastronomie. J’ai été agréablement surprise, 4 ans après ma dernière visite au Maroc, des progrès réalisés (par le Royaume) pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens, la productivité et la compétitivité de son économie, perceptibles au quotidien à travers les développements majeurs en matière d’infrastructure’’

María del Pilar Gómez Valderrama, Ambassadeur de Colombie à Rabat